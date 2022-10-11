Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в Астане

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган надеется на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Астане, информирует агентство AFP.

Аудиенция может пройти уже в среду, 12 октября, в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Глава Турции собирается принять участие в саммите, который состоится на этой неделе в столице Казахстана. Путин, как сообщалось ранее, также должен приехать в Астану.

Днём ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не исключает обсуждения в ходе встречи двух лидеров предложения Анкары о переговорах Москвы и Запада по ситуации на Украине.