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Новости 12:57

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в Астане

фото ЗакС политика Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в Астане

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган надеется на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Астане, информирует агентство AFP.

Аудиенция может пройти уже в среду, 12 октября, в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Глава Турции собирается принять участие в саммите, который состоится на этой неделе в столице Казахстана. Путин, как сообщалось ранее, также должен приехать в Астану.

Днём ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не исключает обсуждения в ходе встречи двух лидеров предложения Анкары о переговорах Москвы и Запада по ситуации на Украине. 


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