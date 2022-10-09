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Новости 14:33

Путин встретится с президентом Киргизии в Астане

фото ЗакС политика Путин встретится с президентом Киргизии в Астане

Президент РФ Владимир Путин проведёт в Астане встречу со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, сообщил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в телевизионной программе "Москва.Кремль.Путин".

Решение было принято во время телефонного разговора двух лидеров, который состоялся перед неформальным саммитом глав стран СНГ, который прошёл в Петербурге в день 70-летнего юбилея Путина 7 октября.

Встреча с Жапаровым должна пройти в середине ноября, уточнил также Песков.

"До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", - заявил чиновник.

Добавим, что на 70-й день рождения президенту подарили трактор и арбузы.


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