Путин продлил действие продуктового эмбарго на 2023 год

Президент Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие так называемых антисанкций в продовольственной сфере, введенных к ответ на санкции стран Запада. Указ об этом размещен на официальном портале правовой информации 11 октября.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560", — говорится документе.

Также текст указа содержит распоряжение правительству "обеспечить в соответствии со своей компетенцией" выполнение продуктового эмбарго.

Режим контрсанкций был введен в 2014 году в ответ на санкции зарубежных стран, наложенные на Россию из-за присоединения Крыма. С тех пор действие эмбарго регулярно продлевается, в последний раз это случилось в сентябре 2021 года.