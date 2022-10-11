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Новости 14:10

Путин продлил действие продуктового эмбарго на 2023 год

фото ЗакС политика Путин продлил действие продуктового эмбарго на 2023 год

Президент Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие так называемых антисанкций в продовольственной сфере, введенных к ответ на санкции стран Запада. Указ об этом размещен на официальном портале правовой информации 11 октября.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560", — говорится документе.

Также текст указа содержит распоряжение правительству "обеспечить в соответствии со своей компетенцией" выполнение продуктового эмбарго.

Режим контрсанкций был введен в 2014 году в ответ на санкции зарубежных стран, наложенные на Россию из-за присоединения Крыма. С тех пор действие эмбарго регулярно продлевается, в последний раз это случилось в сентябре 2021 года.


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