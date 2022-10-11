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Новости 14:20

Горсуд Петербурга отменил арест активистки Анастасии Филипповой

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил арест активистки Анастасии Филипповой

Городской суд Петербурга решил отменить административный арест активистки Анастасии Филипповой, передаёт "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Девушку выпустили из спецприёмника, а её дело направили на новое рассмотрение.

Напомним, Филиппову задержали 4 октября на автобусной остановке. Сотрудники Центра "Э" позднее изъяли у неё телефон. Уже в отделе полицейские убедили Филиппову, что ей грозит только штраф, поэтому необходимости в адвокате нет.

Несмотря на это, 5 октября Кировский райсуд Петербурга отправил Филиппову под 10-суточный административный арест по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (19.3 КоАП).

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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