Дрозденко пообещал платить губернаторскую стипендию детям мобилизованных

На прошлой неделе Дрозденко расширил список мер поддержки семей мобилизованных граждан, включив в него, среди прочего, внеочередной зачисление детей в детский сад, компенсацию расходов на выплату ЖКУ и прочее.

"Детям мобилизованных, учащихся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия", — сообщили в пресс-службе областной администрации.

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