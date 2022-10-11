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Новости 15:26

Дрозденко пообещал платить губернаторскую стипендию детям мобилизованных

фото ЗакС политика Дрозденко пообещал платить губернаторскую стипендию детям мобилизованных

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал 11 октября появление новой меры поддержки семьям мобилизованных жителей региона. Речь идет о начислении губернаторских стипендий учащимся, чьи родители получили повестки.

"Детям мобилизованных, учащихся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия", — сообщили в пресс-службе областной администрации.

На прошлой неделе Дрозденко расширил список мер поддержки семей мобилизованных граждан, включив в него, среди прочего, внеочередной зачисление детей в детский сад, компенсацию расходов на выплату ЖКУ и прочее.


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