Дрозденко пообещал платить губернаторскую стипендию детям мобилизованных

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал 11 октября появление новой меры поддержки семьям мобилизованных жителей региона. Речь идет о начислении губернаторских стипендий учащимся, чьи родители получили повестки.
"Детям мобилизованных, учащихся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия", — сообщили в пресс-службе областной администрации.
На прошлой неделе Дрозденко расширил список мер поддержки семей мобилизованных граждан, включив в него, среди прочего, внеочередной зачисление детей в детский сад, компенсацию расходов на выплату ЖКУ и прочее.