Глава МИД Индонезии заявила о приезде и Путина, и Зеленского на саммит G20

Глава Министерства иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что на ноябрьский саммит G20 приедет как президент РФ Владимир Путин, так и его украинский оппонент Владимир Зеленский, пишет издание Okezone.

Ранее о том, что оба президента приедут на встречу, рассказывало The National, ссылающееся на заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса. Отдельно указывалось, что лидеров разместят в разных отелях.

Кроме того, во вторник, 11 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изучит предложения о встрече Путина и президента США Джо Байдена на саммите "большой двадцатки".

Саммит G20 состоится 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали.

О визите Путина ранее сообщал глава Индонезии Джоко Видодо.