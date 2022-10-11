ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:44

Глава МИД Индонезии заявила о приезде и Путина, и Зеленского на саммит G20

фото ЗакС политика Глава МИД Индонезии заявила о приезде и Путина, и Зеленского на саммит G20

Глава Министерства иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что на ноябрьский саммит G20 приедет как президент РФ Владимир Путин, так и его украинский оппонент Владимир Зеленский, пишет издание Okezone.

Ранее о том, что оба президента приедут на встречу, рассказывало The National, ссылающееся на заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса. Отдельно указывалось, что лидеров разместят в разных отелях.

Кроме того, во вторник, 11 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изучит предложения о встрече Путина и президента США Джо Байдена на саммите "большой двадцатки".

Саммит G20 состоится 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали.

О визите Путина ранее сообщал глава Индонезии Джоко Видодо.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама