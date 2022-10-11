Ленобласть отправила мобилизованным три УАЗа с термобельем, лекарствами и прочим

Гуманитарный груз для мобилизованных жителей Ленобласти отправился из Тосно, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти 11 октября. В мероприятии поучаствовал глава региона Александр Дрозденко.

Как отмечается, отправленные вещи были собраны предприятиями Ленобласти через фонд "Ленинградский рубеж". В составе груза оказались "предметы быта, которые так необходимы мужчинам в военных частях, а потом и в зоне СВО".

"Маленькая деталь — кое-где в машинах находятся зелёные коробки. Это письма наших жителей, мам, жён, детей ребятам наших именных батальонов. И мой представитель Сергей Мачинский отвезёт их каждому, а потом соберёт у ребят обратные весточки домой", — приводит слова Дрозденко пресс-служба.

Груз представляет собой три автомобиля УАЗ вместе с бензопилами, генераторами, лопатами, лекарствами, термобельем, одеждой, бритвами и прочим. Как написал Дрозденко в своем Telegram-канале, УАЗы с кузовом "дают дополнительные возможности для решения боевых задач", а всего ожидается поставка почти 20 машин в зону СВО.

Сегодня же Дрозденко пообещал платить губернаторскую стипендию детям мобилизованных жителей области.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"