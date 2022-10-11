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Новости 17:47

В Москве второй раз за месяц отменили показ спектакля "Первый хлеб" с Ахеджаковой

фото ЗакС политика В Москве второй раз за месяц отменили показ спектакля "Первый хлеб" с Ахеджаковой

Столичный театр "Современник" отменил показ спектакля "Первый хлеб", который был запланирован на 17 октября: роль главной героини в постановке сыграла народная артистка РФ Лия Ахеджакова, пишет ТАСС. Решение обосновано техническими причинами.

Отметим, что показ спектакля отменяют уже второй раз за месяц. Изначально планировался показ на 3 октября, однако театр решил заменить его на другой.

Ранее из-за "Первого хлеба" Ахеджакову вызывали в Следственный комитет.

На содержание пьесы, напомним, пожаловалась в Генпрокуратуру патриотическая организация "Офицеры России", узревшая в ней среди прочего оскорбление ветеранов и пропаганду нетрадиционных отношений.

После этого прошлым летом "Первый хлеб" исчез с афиш "Современника", вернувшись лишь в середине сентября в цензурированной версии. 


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