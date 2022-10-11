"Единая Россия" хочет попросить Беглова потратить деньги на снаряжение мобилизованных

Спикер Законодательного собрания и член "Единой России" Александр Бельский в своем Telegram-канале сообщил, что "единороссы" намерены на ближайшем заседании петербургского парламента предложить выделить бюджетные деньги на снаряжение и оборудование для мобилизованных. Об этом депутаты хотят попросить губернатора Александра Беглова, написал Бельский.

В обращении к главе города (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) сказано, что правительство России своим распоряжением от 3 октября разрешило регионам на свои средства закупать беспилотники, приборы ночного видения, обмундирование, лекарства и другое - то есть обеспечить мобилизованных необходимыми вещами. Петербург может потратить на это деньги из резервного фонда, сказано в документе депутатов.

В своем письме они просят Беглова "в возможно сжатые сроки задействовать средства бюджета Санкт-Петербурга, в том числе средства резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, для закупки товаров", которые необходимы мобилизованным после 21 сентября. Точная сумма в обращении не указана.

"Уверен, инициатива получит максимальную поддержку парламентариев. Обмундирование, медикаменты, средства связи и обнаружения противника, беспилотники, специальные системы наведения — всё это необходимо нашим бойцам. Хорошее снаряжение — самое меньшее, что мы можем сделать для людей, которые уходят защищать нашу Родину", - написал Бельский в Telegram-канале.

Ближайшее заседание ЗакСа состоится 12 октября. В повестку уже включен вопрос о корректировке бюджета Петербурга на 2022 года. В документе нет пункта о выделении средств на что-либо, связанное с частичной мобилизацией - проект подготовили до ее объявления. При этом, согласно корректировке бюджета, резервному фонду планируется добавить еще 15 млрд рублей к 27,5 млрд рублей, заложенным до этого.

Напомним, правительство города распоряжается этим фондом на свое усмотрение - для этого не требуется согласие депутатов. Ранее парламент уже дал правительству возможность оказывать социальную поддержку мобилизованным. Какая именно это будет помощь, в документе не уточнялось.

София Саттарова / Фото: Pixabay