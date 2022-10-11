Сотрудник Смольного "отказался от брони" по мобилизации и ушёл добровольцем на СВО

Работающий в Смольном Максим Шульга решил отказаться от "брони" по мобилизации и отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), передаёт "Петербургский Дневник".

Сообщается, что к соответствующему решению Шульга пришёл ранним утром вторника, 11 октября. В период с 2008 по 2009 год он проходил службу в воздушно-десантных войсках.

"Я отказался от брони. Потому что я в числе первых должен попасть на службу: по здоровью, по опыту и так далее. Сейчас забирают людей, которые меньше годны к этому. Им приходят повестки. Я посчитал это несправедливым", — высказался по случаю работник городской администрации.

Напомним, не так давно градоначальник Северной столицы Александр Беглов встретился с заместителем председателя комитета по молодежной политике Смольного Иваном Есиповым, который уведомил его о временном уходе с занимаемого поста и отъезде в зону СВО.