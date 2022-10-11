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Новости 19:23

Частичная мобилизация в Ленобласти завершится до конца недели, заявил Дрозденко

фото ЗакС политика Частичная мобилизация в Ленобласти завершится до конца недели, заявил Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался о сроках завершения частичной мобилизации в регионе. Точную дату он не назвал, но намекнул, что всё должно закончиться до конца недели.

"Мы завершаем. Я цифры не скажу, не имею права, но могу сказать так, что до конца недели она у нас будет завершена", — говорит Дрозденко на видеозаписи, выложенной 11 октября Telegram-каналом "Пул N47".

"Мы не форсируем, у нас всё понятно, но мы не хотим, чтобы была масса нарушений, — продолжил Дрозденко. — Работаем точно. По цифрам у нас всё в порядке".

Сегодня же губернатор Ленобласти анонсировал появление особой стипендии учащимся детям мобилизованных жителей региона.


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