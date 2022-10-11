На Ржевской улице заменили светильники на новые

Специалисты "Ленсвета" завершили реконструкцию наружного освещения на Ржевской улице в Красногвардейском районе, отчитался комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Работы велись на участках от Капсюльного шоссе до Челябинской улицы, а также за КАДом параллельно Рябовскому шоссе, уточнили чиновники.

Всего на улице появилось 38 новых светодиодных светильников и 28 новых металлических опор. "Для надежного электроснабжения светотехнического оборудования проложены новые сети протяженностью 1,6 км. При свете новых фонарей передвигаться по Ржевской улице стало комфортнее и безопаснее всем участникам дорожного движения", — выразили убежденность в комитете по энергетике.

Сегодня же Смольный отчитался о готовности к зиме водопровода и канализации.

Фото: gov.spb.ru