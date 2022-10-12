Собянин рассказал о порядке получения допвыплат для мобилизованных

Столичный мэр Сергей Собянин напомнил о дополнительных ежемесячных выплатах, на которые могут претендовать мобилизованные. Сообщение приведено в Telegram-канале управленца.

Сумма выплаты составляет 50 тысяч рублей, ранее мэр издал соответствующий указ. Для того, чтобы её получить, семья призывника должна предоставить пакет документов, в том числе — банковские счета, в Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, 1.

"Безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать выдавать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооружённые Силы по мобилизации", - пообещал Собянин.

Добавим, что согласно указу мэра, в случае ранения мобилизованным полагается компенсация в размере от 500 тысяч до одного миллиона в зависимости от тяжести понесенного ущерба. В случае гибели мобилизованного членам его семьи выплатят три миллиона рублей.