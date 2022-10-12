В Петербурге со спецназом задержали инженера из-за экстремистских постов в соцсети

Следователи регионального управления ФСБ по Петербургу на основании материалов Центра "Э" возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК), пишет "Фонтанка".

Поводом послужили записи, которые оставил 42-летний инженер дорожно-строительной компании в соцсети "ВКонтакте" в июле 2020 года.

11 октября петербуржца задержали: в операции принимал участие в том числе спецназ Росгвардии. Дома у мужчины провели обыск и изъяли технику. Как полагает следствие, в постах во "ВКонтакте" он якобы призывал к насилию и убийствам по отношению к людям другой расы и национальности.

После допроса инженера отпустили с подпиской о невыезде.