Петербургский ЗакС во втором чтении утвердил обращение о школьных межрегиональных поездках

Законодательное собрание Петербурга 12 октября во втором чтении рассмотрело обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. К документу подали одну поправку: сами авторы обращения — депутаты "Единой России" Михаил Барышников, Елена Рахова и Денис Четырбок. Они предложили поменять направленность документа с военно-патриотического уклона на культурно-просветительский, отметил Барышников.

Изначально в обращении депутаты заявили, что в России растет поколение школьников, которые не видели Красную площадь, Кремль, Поклонную гору, Мамаев Курган, Бородинское поле, Прохорово поле, Брестскую крепость, пронзительные мемориальные комплексы "Детям — жертвам войны" или "Хатынь" в Белоруссии". А дети из других регионов не бывали на Пискаревском кладбище и в Музее обороны Ленинграда, отметили парламентарии. По их мнению, это "порождает неверие в цели общественного развития и протестные или нигилистические настроения среди молодежи", что ясно стало видно на митингах 2022 года.

В новой версии парламентарии отмечают, что многие школьники не видели "Москву, Санкт-Петербург, не бывали на озере Байкал, на Алтае, на Дальнем Востоке, не посещали места боевой славы в Волгограде и Севастополе". А это "имеет важное просветительское и воспитательное значение", сказано в измененном обращении.

Депутаты предложили попросить Чернышенко включить в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" межрегиональные туристические поездки и групповые поездки школьников с родителями. Также единороссы хотят в рамках проекта разрешить петербургским детям вместе с родителями или другими взрослыми посещать другие регионы страны, а ученикам из других субъектов — Петербург.

Напомним, при одобрении обращения в первом чтении депутат Барышников рассказал, как на него произвело сильное впечатление посещение Мавзолея. После этого Ленин для парламентария, по его признанию, стал лидером мира:

- Я увидел глыбу. После такого посещения Ленин для меня стал величиной номер один и лидером мира.

Не согласился тогда с подходом единороссов представитель партии КПРФ Александр Рассудов. По его мнению, молодежь участвует в митингах, когда чувствует социальную несправедливость и когда не видит возможности для собственного развития.

София Саттарова