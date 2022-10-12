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Новости 11:23

Беглов рассказал об отказах от брони и отсрочки горожан по мобилизации

фото ЗакС политика Беглов рассказал об отказах от брони и отсрочки горожан по мобилизации

Петербургский градоначальник Александр Беглов рассказал, что в ходе частичной мобилизации некоторые горожане осознанно отказываются от положенной им брони или отсрочки по здоровью и сами идут в военкоматы из чувства патриотизма. Сообщение приведено в Telegram-канале губернатора.

Всего Беглов привёл три подобных случая.

Так, не успевший пройти постоперационную реабилитацию ветеран боевых действий не стал приносить в военкомат справки о состоянии своего здоровья, заявив, что намерен пойти служить.

Кроме того, Беглов поведал об офицере запаса, который работает инженером на петербургском предприятии в сфере робототехники. Он добровольно пришёл в военкомат, не имея при этом боевого опыта.

"Родители молодого человека сообщили, что призвали их сына, страдающего болезнью сердца. Начали проверку, но мобилизованный принял решение служить и отказался от прохождения медкомиссии", — добавил также городской глава.

Днём ранее, напомним, стало известно, что сотрудник Смольного "отказался от брони" по мобилизации и ушёл добровольцем на СВО.


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