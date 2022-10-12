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Новости 12:42

Смольный санкционировал ремонт эскалатора на станции "Политехническая"

фото ЗакС политика Смольный санкционировал ремонт эскалатора на станции "Политехническая"

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции выдали разрешение на работы, связанные с предстоящим капитальным ремонтом станции метро "Политехническая". Как сообщается на сайте Смольного, подрядчику позволили разместить возле станции временные инженерные коммуникации, а также складировать материалы и технику.

В обязанность ГУП "Петербургский метрополитен", кроме того, входит создание безопасного прохода для пешеходов через место ведения работ. Ремонт эскалатора стартует 1 декабря и должен будет завершиться 17 апреля следующего года.

Отметим, что другую станцию красной ветки, "Чернышевскую", полностью закроют на реконструкцию в конце октября.


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