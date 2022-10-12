В ЗакС отправили 1,2 тысячи подписей за отмену закона о реновации

Инициативной группе петербуржцев удалось собрать 1262 подписи под обращением к депутатам Законодательного собрания с требованием отменить закон о комплексном развитии территорий, рассказала ЗАКС.Ру активистка Татьяна Кашина. Она отправила письмо на имя председателя ЗакСа Александра Бельского по почте 12 октября.

Авторы обращения отмечают, что от реновации, которая предусматривает снос панельных "хрущевок" для строительства нового жилья, могут пострадать около 20% жителей Петербурга. По их оценкам, это около миллиона человек.

"Закон о КРТ был принят без проведения социально-экономического анализа и обоснования необходимости и целесообразности отнесения тех или иных территорий к разряду требующих комплексного развития. Закон не учитывает ряд важных моментов и положений: региональные особенности Санкт-Петербурга как города федерального значения, рынка недвижимости Санкт-Петербурга в целом, не отвечает интересам собственников и нанимателей жилья", - говорится в обращении.

В письме указывают на недостатки закона: отсутствие гарантии достойной замены жилья для тех, кто попал под программу реновации, непрозрачная процедура оценки недвижимости, что может повлечь ухудшение жилищных условий, а также риск переселения в отдаленные районы города.

Ранее в этот день депутаты Заксобрания Петербурга утвердили приостановку некоторых положений закона до 2024 года по инициативе губернатора Александра Беглова, который сам же внес законопроект этим летом. Многие противники реновации считают "заморозку" закона недостаточной мерой и требуют полностью отменить закон.

Константин Леньков