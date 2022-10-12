ЗакС окончательно одобрил приостановку трех положений закона о КРТ

Петербургское Законодательное собрание в третьем чтении утвердило приостановку нескольких пунктов закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Речь идет о трех пунктах: о порядке реализации решения о КРТ, о предельном сроке общих собраний собственников квартир и о порядке определения границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию. Действие этих положений должны приостановить до 1 января 2024 года.

Документ в первом чтении рассмотрели 5 октября. Тогда депутаты задали представителю губернатора Константину Сухенко множество вопросов, но согласовали приостановку. Ко второму чтению поправок никто не подал, поэтому документ рассмотрели сразу в окончательном чтении. За него проголосовали все 50 депутатов.

При этом действующим остается пункт о том, что правительство должно сформировать комиссию для заключения договоров с инвесторами. Также действовать продолжает положение о том, что решение о КРТ можно принять и в отношении территорий, ранее не включенных в земли, где планируется комплексное развитие территорий.

Напомним, Санкт-Петербургский городской суд рассматривает иск более 200 петербуржцев к губернатору и ЗакСу по отмене закона о КРТ. На заседании 11 октября суд сделал соответчиком правительство города, которое разрабатывало документ.

София Саттарова