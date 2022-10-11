Правительство Петербурга стало соответчиком по иску против реновации

Санкт-Петербургский городской суд 11 октября продолжил рассмотрение иска к губернатору Александру Беглову и Законодательному собранию по оспариванию закона о комплексном развитии территорий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Представители истцов напомнили, что изначально выдвигали требования к губернатору и правительству, а суд без их согласия поменял одного ответчика: правительство на ЗакС.

Представитель истцов Иван Шелуханов отметил, что суд должен провести проверку процедуры принятия закона. Неотъемлемой частью этого является подготовка документа, которую проводило правительство, уверен юрист. Он вместе с другим представителем истцов Павлом Кирдеевым отметил, что не против привлечения в качестве соответчика ЗакСа, но ещё этот статус надо дать правительству.

Представители губернатора и парламента в суде выступили против этого ходатайства. Юрист ЗакСа заявила, что в порядок принятия закона не входит его подготовка. Документ внёс в парламент губернатор, приняли его депутаты, а потом подписал тоже губернатор, напомнила представитель парламента. Она предположила, что истцы хотят затянуть процесс. Такое же мнение высказала представитель губернатора.

Кирдеев и Шелуханов отметили, что истцы могут устанавливать такого ответчика, кого считают нужным. Судья согласилась с их требованиями и решила известить правительство Петербурга, что к нему подали административный иск.

Также представители истцов ходатайствовали истребовать у губернатора доказательства о соблюдении регламента по подготовке документа: справку о согласовании проекта закона, справку о прохождении антикоррупционной экспертизы и другие документы. От ЗакСа истцы потребовали предоставить доказательства прохождения проектом закона органов прокуратуры.

Судья согласилась запросить данные от парламента, а от губернатора - только информацию о прохождении законопроектом антикоррупционной экспертизы. В разговоре с журналистами Кирдеев отметил, что и это уже победа. По его словам, сторона истцов считает, что эта процедура была якобы нарушена. Юрист добавил, что они намерены продолжить добиваться приобщения других документов по согласованию законопроекта.

- Судя по противодействию, которое оказывают нам ответчики, это их очень сильно беспокоит, - заявил он.

Судья решила отложить рассмотрение дела на 18 октября для уведомления правительства об иске. Она также попросила представителя губернатора, у которой есть доверенность от правительства, заранее подготовить позицию по делу и направить ее сторонам.

София Саттарова