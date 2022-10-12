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Новости 12:54

Кремль: Никакой новой волны мобилизации в России нет

фото ЗакС политика Кремль: Никакой новой волны мобилизации в России нет

Мобилизация в России не набирает новые обороты, никакой новой волны призыва нет, известил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьё заявление приводит РИА Новости.

Комментарий чиновника приурочен к появлению сообщений от некоторых российских губернаторов, рассказавших о получении новых мобилизационных заданий.

"Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", — высказался Песков.

Днём ранее, 11 октября, руководство Ростовской области сообщило о получении нового мобилизационного предписания, несмотря на то, что немногим ранее оно отчитывалось о завершении частичного призыва. Позднее в Госдуме заявили, что мобилизация не делится на этапы.

Напомним также, накануне глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о скором окончании мобилизационного призыва в регионе.


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