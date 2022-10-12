Вице-губернатор Корабельников: Не можем озвучить суммы на оснащение мобилизованных

Вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников на заседании Законодательного собрания 12 октября заявил, что пока правительство города не может озвучить затраченную на мобилизованных петербуржцев сумму. Так он ответил на вопрос депутата от "Единой России" Наталии Астаховой о том, сколько средств резервного фонда город планирует потратить на призванных на специальную военную операцию.

Корабельников сообщил, что из фонда и за счет расширения других программ деньги идут на поддержку всех военнослужащих, участвующих в СВО. Пока эти данные озвучивать нельзя, сказал чиновник.

- Конкретные цифры назвать вам не могу. <...> Я прошу к этому вопросу отнестись с пониманием. Всё, что касается финансового обеспечения этих задач, из цифр, по деньгам очень просто определить натуральные показатели, а обнародование натуральных показателей может негативным образом отразиться на эффективности тех решений, которые принимаются. Эти натуральные показатели носят закрытый характер — пока носят закрытый характер. Очевидно, что в дальнейшем вся эта информация будет появляться, но в моменте эта информация обнародована быть не может, - заявил Корабельников.

Напомним, также на заседании 12 октября депутаты в первом чтении одобрили обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой тратить деньги из резервного фонда на обеспечение мобилизованных. Речь идет о доппотребностях, а не пошиве формы, уточнили в парламенте.

София Саттарова