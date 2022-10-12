Беглов: К 2024 году в норму должны быть приведены не менее 85% городских дорог

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов представил к наградам лучших работников городских дорожных предприятий: церемония, приуроченная ко Дню работников дорожного хозяйства, проходила в стенах Смольного, о чём сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Город активно развивает дорожную сеть и возводит крупные транспортные развязки, идёт возведение скоростной магистрали, напомнил Беглов.

Благодаря включению в федпрограмму "Безопасные дороги" Петербургу предоставляются средства для развития городских трасс. К 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% городских дорог, подчеркнул Беглов. На сегодняшний день показатель держится на отметке 77%.

"В сложных условиях санкций вы находите возможности для модернизации ваших предприятий, участвуете в программах импортозамещения, закупаете материалы и технику у отечественных производителей", - высказался городской глава.

Также Беглов напомнил про возведение трамвайной сети от Купчино до Славянки, которое возможно благодаря государственно-частному партнёрству и концессионному соглашению. Внимание уделяется также дорогам Кронштадта.

Наконец, губернатор вспомнил о помощи городу-побратиму Мариуполю, которую оказывает Петербург.

"Мы пообещали мариупольцам восстановить дороги и трамвайное движение. Поэтому ваша работа в Мариуполе, ставшем частью Российской Федерации, очень значима", - заключил Беглов.

Лучшим работникам вручили губернаторские грамоты и благодарности.