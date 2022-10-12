Мобилизованным в Псковской области выплатят по 50 тысяч рублей

Жители Псковской области, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Документ вводит и другие меры поддержки мобилизованных и их семей. В частности, такие семьи освобождаются от платы за детский сад, а студенты и школьники, приходящиеся детьми мобилизованным, получают право на бесплатные горячие обеды. Кроме того, призванные на военную спецоперацию мужчины и их жены освобождаются от транспортного налога на период 2021 и 2022 годов, однако это правило распространяется только на один автомобиль.

Напомним, что частичную мобилизацию россиян президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. В тот же день Роскомнадзор запретил при ее освещении использовать иные источники, кроме органов государственной власти РФ.