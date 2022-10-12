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Новости 15:57

В Петербурге подняли минимальную зарплату на две тысячи рублей

фото ЗакС политика В Петербурге подняли минимальную зарплату на две тысячи рублей

Петербургское правительство утвердило повышение минимальной заработной платы с 21,5 до 23,5 тысяч рублей, о чем сообщается на сайте Смольного. Действие соглашений, подписанных губернатором Александром Бегловым, президентом городского Союза промышленников и предпринимателей Анатолием Турчаком и главой "Ленинградской Федерации профсоюзов" Владимиром Дербиным, распространяется на период с 1 октября нынешнего года. В Смольном отмечают, что вновь установленная сумма минимального оклада стала выше действующего прожиточного минимума на треть.

"Обязательства, которые мы на себя принимаем, защищают интересы жителей города в сфере занятости, охраны труда, образования, социальной защиты, жилищно-коммунального, транспортного, медицинского обслуживания, экологической безопасности", - отметил Беглов.

По его оценке, вопреки все новым и новым международным санкциям город демонстрирует финансово-экономические показатели, выгодно отличающиеся от цифр периода пандемии. В частности, подчеркнул губернатор, об этом говорит рост средней зарплаты на 11,2% за последний год, а также снижение уровня безработицы.


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