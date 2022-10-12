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Новости 16:24

Подаренные Путину арбузы отправились в петербургские детдома

фото ЗакС политика Подаренные Путину арбузы отправились в петербургские детдома

Шесть детских домов в Петербурге приняли фрукты, подаренные на 70-летний юбилей российскому президенту Владимиру Путину его коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову. Арбузы и дыни, переданные центрам содействия семейному воспитанию по распоряжению Путина, заняли шесть грузовиков.

На видеозаписи, распространенной ведомством Крыловой, дети благодарят главу государства за подарок.

Напомним, что свой очередной день рождения глава государства встретил в Петербурге, устроив неформальный саммит с руководителями стран СНГ. Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, подарил Путину трактор.


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