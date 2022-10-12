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Новости 16:53

СК сообщил о 12 фигурантах, причастных к взрыву на Крымском мосту

фото ЗакС политика СК сообщил о 12 фигурантах, причастных к взрыву на Крымском мосту

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел рабочее совещание, посвященное субботнему взрыву на Крымском мосту, которое его ведомство квалифицировало как теракт (ч.2 ст.205 УК).

Как сообщается на сайте СК, в рамках дела уже прошли десятки обысков в нескольких регионах. Силовики также установили личности 12 человек, которых РФ считает причастными к преступлению.

"Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, закамуфлированную взрывчатку транспортировали из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

Напомним, что взрыв, в результате которого погибло не менее четырех человек, прогремел на мосту утром 8 октября. 


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