ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:08

ТАСС: Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырёх

фото ЗакС политика ТАСС: Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырёх

Количество граждан, погибших в результате взрыва на Крымском мосту, увеличилось до четырёх, информирует ТАСС. В их числе оказался судья Арбитражного суда Москвы.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал о трёх погибших из-за инцидента на переправе, соединяющей полуостров Крым с материковой частью России.

Не так давно руководитель СК Александр Бастрыкин в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что произошедшее на Крымском мосту является терактом, в котором, по версии правоохранителя, могли быть задействованы украинские спецслужбы.

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, результатом чего стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама