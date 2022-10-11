ТАСС: Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырёх

Количество граждан, погибших в результате взрыва на Крымском мосту, увеличилось до четырёх, информирует ТАСС. В их числе оказался судья Арбитражного суда Москвы.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал о трёх погибших из-за инцидента на переправе, соединяющей полуостров Крым с материковой частью России.

Не так давно руководитель СК Александр Бастрыкин в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что произошедшее на Крымском мосту является терактом, в котором, по версии правоохранителя, могли быть задействованы украинские спецслужбы.

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, результатом чего стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы.