Из-за записки на могиле родителей Путина петербурженке назначили домашний арест

Приморский районный суд Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия, которое добивалось заключения под стражу 60-летней Ирины Цыбаневой. Петербурженку задержали после того, как она оставила на могиле родителей президента Владимира Путина записку, и обвинили в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (п.б ч.2 ст.244 УК). В качестве меры пресечения Цыбаневой избрали домашний арест сроком до 9 декабря, о чем пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Как говорится в сообщении, фигурантка дела "совершила циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам, а именно оставила записку с оскорбительной надписью в адрес Президента РФ".

Визит на Серафимовское кладбище, повлекший за собой уголовное преследование, подследственная совершила в день 70-летия Путина, который пришелся на 7 октября.