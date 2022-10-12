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Новости 20:20

Госстройнадзор добивается запрета на строительство апарт-отеля напротив Кировского завода

фото ЗакС политика Госстройнадзор добивается запрета на строительство апарт-отеля напротив Кировского завода

В Петербурге продолжается судебный спор между Госстройнадзором и ООО "КСС–Запад", которой чиновники отказали в выдаче разрешения на строительство апарт-отеля в Кировском районе, но не были поддержаны Арбитражным судом. Как сообщается на сайте ведомства, оно подаст апелляцию на судебное решение по иску строительной компании.

Суд занял сторону застройщика, сочтя неубедительными доводы чиновников: последние утверждали, что под видом апарт-отеля на проспекте Стачек, 62 хотят построить жилье. Помимо этого довода, надзорное ведомство указывало, что объект не обеспечен необходимой социальной инфраструктурой.

"Выявленные нарушения действующего законодательства грубо нарушают законные права и интересы граждан, как будущих инвесторов гостиницы, так и жителей близлежащих жилых домов", - гласит сообщение от Госстройнадзора.

В проекте апарт-отель насчитывает 17 этажей.


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