Минюст: Адвокаты подлежат частичной мобилизации на общих основаниях

Министерство юстиции ответило на обращение адвокатского сообщества относительно частичной мобилизации их коллег, сообщил 13 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Как следует из текста ответа, подписанного и. о. замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Ингой Меликян, в настоящее время адвокаты не относятся к категории граждан, которым положена отсрочка от частичной мобилизации.

Меликян уточнила, что в случае призыва на военную службу статус адвоката приостанавливается. "Адвокату необходимо обратиться в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в реестре которого он состоит, с заявлением о приостановлении своего статуса в связи с призывом на военную службу и неспособностью более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности", — указала она.

Также чиновница отметила, что приостановление адвокатского статуса носит временный характер. По окончании военной службы статус возобновляется согласно решению совета адвокатской палаты региона.

"Информируем, что ввиду отсутствия в настоящий момент у Минюста России возможности повлиять на обстоятельства, вызванные введением частичной мобилизации, вы вправе самостоятельно обратиться за соответствующими разъяснениями в Минобороны России", — добавила в своем ответе Меликян.

Ранее экс-депутат петербургского Заксобрания Надежда Тихонова обратилась к главе Минобороны Сергею Шойгу с предложением предоставить бронь от частичной мобилизации ученым и преподавателям.

Фото: Telegram-канал Минобороны России