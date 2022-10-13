Хинштейн заявил о готовности внести в Госдуму законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительство представило положительный отзыв на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил 13 октября глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Текст документа он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду", — присовокупил к тексту отзыва Хинштейн.

Проект предусматривает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди любых групп граждан, а также за пропаганду педофилии. "Концепция законопроекта, направленная на предотвращение распространения деструктивной информации, возражений не вызывает", — отметили в правительстве и сообщили о поддержке инициативы при условии ее доработки до внесения в Госдуму.

По сообщению Хинштейна, "все замечания уже отработаны", так что проект готов к рассмотрению парламентом. "В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды — представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД", — резюмировал депутат.

Стоит отметить, что Хинштейн не одинок в своей борьбе с ЛГБТ-пропагандой. В июле на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, подготовленный депутатами от КПРФ, ЛДПР и СРЗП.