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Новости 11:59

Первый петербуржец отказался от иска об оспаривании мобилизации

фото ЗакС политика Первый петербуржец отказался от иска об оспаривании мобилизации

В Петербурге впервые отказался от иска заявитель, оспаривавший свой призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, передумал судиться из-за призыва Михаил Мутыгуллин, ранее обратившийся с заявлением во Фрунзенский районный суд.

Истец решил отказаться от своих требований после получения отсрочки. Мутыгуллину больше 35 лет. 25 сентября он явился в военкомат и получил повестку в рамках частичной мобилизации. Решение о своем призыве он посчитал незаконным.

Напомним, что накануне число исков от петербуржцев, оспаривавших факт своей мобилизации, достигло десяти. Больше всего к производству их принял Фрунзенский районный суд.


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