Против "Мегафона" возбудили антимонопольное дело

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении оператора мобильной связи "Мегафон". Пресс-служба ведомства сообщает, что поводом послужило безосновательное повышение тарифов на услуги связи. По данным антимонопольщиков, подорожание сервиса, в среднем составившее 12%, коснулось более 16,5 млн абонентов. Чиновники утверждают, что такой рост цен не коррелирует с динамикой инфляции с начала календарного года.

"Это может привести к ущемлению интересов потребителей", - говорится в сообщении.

Более того, ФАС установила, что рост расходов компании не соответствовал росту тарифов.

Отметим, что накануне ведомство по аналогичным основаниям признало нарушителем законодательства о конкуренции оператора МТС, которого теперь ждет штраф.