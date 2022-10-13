Глава Минтруда заявил об "определенной стабильности" на рынке труда

Глава Минтруда Антон Котяков охарактеризовал ситуацию на рынке занятости как стабильную, попутно сообщив о снижении безработицы в стране, сообщил 13 октября "Интерфакс".

"Показатели рынка труда последние нескольких месяцев демонстрируют определенную стабильность, мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение в несколько последних месяцев", — заявил Котяков, выступая на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По сообщению министра, о снижении безработицы говорят данные центров занятости, но также но фиксируется по методике Международной организации труда. "Все это было обеспечено за счет комплексного подхода со стороны правительства по стабилизации на рынке труда", — добавил Котяков и анонсировал продление мер поддержки рынка труда и в 2023 году.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении официальной безработицы на 25 тысяч человек за полмесяца.