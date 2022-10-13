Признанный иноагентом социолог заявил об увольнении из филиала ВШЭ в Петербурге

Старший научный сотрудник Центра молодежных исследований петербургского филиала НИУ ВШЭ Искэндэр Ясавеев* рассказал 13 октября в соцсетях об увольнении из вуза спустя три дня после получения статуса иностранного агента. Внимание на это обратила "Медиазона"**.

По рассказу Ясавеева*, увольнение с формулировкой "в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных условий трудового договора" было составлено в понедельник, 10 октября. "Приказ прислали по электронной почте сегодня (13 октября) утром, до этого со мной никто из НИУ ВШЭ по поводу работы и расторжения договора не связывался", — написал он.

Ясавеев* отметил, что после проведенных у него обысков в августе этого года НИУ ВШЭ не стало заключать с ним договор о внутреннем совместительстве на долях ставки профессора. "А после признания "иноагентом" [руководство вуза] уволило с должности старшего научного сотрудника Центра молодежных исследований", — резюмировал социолог. Он также выразил мнение, что подобные поступки "не делают чести руководству Высшей школы экономики".

О признании Искэндэра Ясавеева* иностранным агентом стало известно 7 октября. Одновременно с ним статус иностранных агентов получили, среди прочих, писатель Дмитрий Глуховский*** и рэпер Оксимирон, он же Мирон Федоров****.

*Минюст внес Искэндэра Ясавеева в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Дмитрия Глуховского в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Мирона Федорова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента