"ВКонтакте" заблокировала группу "Партии мертвых"

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество "Партии мертвых" в соответствии с решением Генпрокуратуры, сообщается в Telegram-канале арт-проекта.

Активисты выложили скриншот сообщения о блокировке на месте своего сообщества в соцсети. Из текста на снимке следует, что ограничение доступа связано с решением Генеральной прокуратуры от 30 сентября. "Выглядит многообещающе", — подписали изображение активисты.

Утром 1 сентября силовики провели обыски у активистов "Партии мертвых", а их самих увезли на допрос в Следственный комитет. Причиной этого послужило уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ), заведенное, по данным СМИ, из-за "антиполитических акций" на воинских захоронениях и городских кладбищах.

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