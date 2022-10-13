Губернатор Приморья: Повестка настигнет уехавшего, где бы он ни скрывался

Глава Приморского края Олег Кожемяко порассуждал о правовых последствиях отбытия за границу для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию. Таким россиянам он предрек объяснения с сотрудниками военкоматов, причем в качестве посредника могут привлечь работодателя.

"Сейчас рассматривается вопрос с военкоматами и другими структурами на предмет того, что если гражданину положено быть призванным, а он уехал, не снявшись с воинского учета, то так или иначе повестка его настигнет, где бы он и сколько ни скрывался", - произнес государственный деятель в эфире ГТРК "Владивосток".

Заграничный отпуск потенциального призывника выглядит в глазах Кожемяко приемлемым, если речь не идет о месяцах, проведенных вне России.

"Если он находится на военно-учетной специальности, то потребуется объяснение со стороны кадровой службы, руководства предприятия, что это за шаги такие", - подчеркнул губернатор.

По словам Кожемяко, в настоящее время из-за первой волны частичной мобилизации у профильных чиновников нет времени разбираться с уехавшими, но они уже настроены переключиться на эту категорию граждан при удобном случае.

Отметим, что ранее спикер Вячеслав Володин назвал уехавших из-за объявления частичной мобилизации мужчин предателями.

фото: kremlin.ru