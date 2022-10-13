Глава СПЧ выступил за введение медкомиссий для мобилизованных

В России бы следовало вернуть медицинские комиссии для проведения осмотров граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, передает 13 октября "Интерфакс" слова председателя Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева.

"Было бы правильно все-таки вернуть медицинские комиссии, — выразил мнение глава СПЧ. — Может быть, не так тщательно, как это делается с призывниками".

По мнению Фадеева, осмотры можно проводить "в усеченной" форме. "Надо каждого мобилизованного все-таки опрашивать, по крайней мере, давление ему измерять, смотреть его медицинскую карту", — предположил он.

В обоснование своих слов официальный правозащитник указал, что мобилизуемые могли в последний раз проходить медкомиссию "10-20 лет назад" и к нашим дням иметь разнообразные проблемы со здоровьем.

"Я не думаю, что это какая-то феноменально сложная работа, но надо ее наладить, — заявил Фадеев. — Мы призываем соответствующие органы власти и институты здравоохранения, в том числе, предложить свою схему".

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил о подготовке жалоб на ход частичной мобилизации с целью представления их в правительство.