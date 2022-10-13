Кабмин направит 35 миллиардов рублей на поддержку многодетных и малообеспеченных семей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 35,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям, сообщила 13 октября пресс-служба правительства.

Из указанной суммы 29 миллиардов рублей предназначаются на детей в возрасте от трех до семи лет, проживающих в малообеспеченных семьях. "Эти пособия были введены указом президента в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума на детей и в среднем составляет от шести тысяч до 13,5 тысяч рублей", — уточнили в кабмине.

Оставшиеся деньги пойдут на ежемесячные выплаты многодетным семьям, нуждающимся в поддержке. Деньги перечисляются за третьего и последующих детей до наступления трехлетнего возраста, размер выплат соответствует региональному прожиточному минимуму и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей.

Ранее петербургские депутаты одобрили обращение к Мишустину с просьбой индексировать выплаты гражданам, заботящимся об инвалидах и пожилых людях.