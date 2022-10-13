Смольный заказал документацию по строительству северного участка коричневой ветки метро

На сайте госзакупок появился тендер, размещенный петербургским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры и имеющий отношение к строительству коричневой ветки метрополитена. На госзаказ обратил внимание РБК Петербург.

Чиновники ищут подрядчика, который подготовил бы предпроектную документацию, касающуюся северного отрезка будущей линии подземки. Речь идет об отрезке между проектируемыми станциями "Полюстровский проспект-1" и "Ручьи", включая электродепо "Ручьи". На этом участке, помимо названных станции, в 2030-х годах должны будут появиться также "Бестужевская" и "Пискаревка".

Согласно техническому заданию, подготовить документацию победитель конкурса должен будет не позднее октября 2025 года. Начальная цена предлагаемого контракта составила 80,62 млн рублей. Заявки от претендентов принимаются до 28 октября.

От подрядчика, в частности, требуется расчет и анализ пассажиропотоков, инженерно-геодезические изыскания, "анализ и изучение градостроительной, инженерно-технической, историко-культурной, социальной и имущественно-правовой ситуаций в районах предполагаемого размещения объектов", а также расчет стоимости строительства.

Отметим, что движение поездов по коричневой ветке планируют запустить не позднее 2024 года со вводом в эксплуатацию станций "Путиловская" и "Юго-Западная".