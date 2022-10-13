Беглов рассказал о повестках отцу-одиночке и петербуржцу с хроническим заболеванием

Губернатор Александр Беглов опубликовал новый пост в соцсетях с рассказом о жалобах на проведение частичной мобилизации в Петербурге. Он привел три случая, когда решения о мобилизации удалось отменить.

Как сообщил градоначальник, к нему на страницу во "ВКонтакте" поступили обращения в связи с призывом на СВО воспитывающего двух сыновей отца-одиночки, мужчины с хроническим заболеванием, ухаживающего за матерью с инвалидностью, а также о попытке мобилизовать петербуржца с категорией учета "Д".

"По всем случаям провели проверку. Мужчинам предоставлена отсрочка от призыва", — объявил Беглов и призвал сообщать ему на страницу во "ВКонтакте" о нарушениях при частичной мобилизации.

Днем ранее губернатор поведал о петербуржцах, которые добровольно отказываются от положенной брони ради возможности участвовать в спецоперации на Украине.