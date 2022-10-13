ФСБ вынесла предостережение мурманчанину, пославшему деньги на счет ВСУ

В Мурманской области сотрудники регионального управления ФСБ заинтересовались молодым человеком, совершившим денежный перевод на банковский счет, который контролируют Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Силовики сочли, что в действиях 21-летнего мурманчанина не было умысла на финансирование враждебного государства, однако объявили ему официальное предостережение. УФСБ стало известно, что гражданин собирался повторить перевод, что в понимании чекистов может потенциально обернуться совершением государственной измены (ст. 275 УК).

"Ввиду осуществления переводов посредством цифровых технологий, переведенные денежные средства, в том числе на благотворительность, могут использоваться организаторами интернет-групп для финансирования иностранного государства, международной либо иностранной организации или их представителей в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - отметили в пресс-службе ведомства.

В августе аналогичные предостережения сотрудники ФСБ вынесли в адрес трех москвичей, которые перевели деньги украинскому фонду "Вернись живым".