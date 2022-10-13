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Новости 15:51

Минобороны сообщило о новом состоявшемся обмене военнопленными с Украиной

фото ЗакС политика Минобороны сообщило о новом состоявшемся обмене военнопленными с Украиной

В результате последних переговоров между российской и украинской сторонами Украина передала РФ двадцать освобожденных российских военнопленных, о чем написала пресс-служба Минобороны.

В сообщении отмечается, что все военнослужащие получают требующуюся им психологическую и медицинскую помощь. В самое ближайшее время их разместят в медучреждениях, подведомственных Минобороны, для реабилитации.

Напомним, что последний крупный обмен пленными между двумя государствами имел место ровно три недели назад, когда домой вернулись 55 военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик.


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