Минобороны сообщило о новом состоявшемся обмене военнопленными с Украиной

В результате последних переговоров между российской и украинской сторонами Украина передала РФ двадцать освобожденных российских военнопленных, о чем написала пресс-служба Минобороны.

В сообщении отмечается, что все военнослужащие получают требующуюся им психологическую и медицинскую помощь. В самое ближайшее время их разместят в медучреждениях, подведомственных Минобороны, для реабилитации.

Напомним, что последний крупный обмен пленными между двумя государствами имел место ровно три недели назад, когда домой вернулись 55 военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик.