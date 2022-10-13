Петербуржец обратился в суд, добиваясь перевода из минометчиков в артиллеристы

Мобилизованный петербуржец Сергей Кастрикин обратился с исковым заявлением в Выборгский районный суд в попытке опротестовать отправку в минометный взвод, сообщила 13 октября объединенная пресс-служба городских судов. Истец добивается перевода в артиллеристы либо же отмены решения о мобилизации.

Кастрикин сообщил, что прибыл 30 сентября по повестке в военкомат для уточнения документов, где и был призван на военную службу, рассказали в судебной пресс-службе. При этом петербуржца назначили командиром минометного взвода, невзирая на то, что он — офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи, и такое назначение противоречит его учетной специальности.

"Имея высшее образование (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище), достаточные знания и боевой опыт в артиллерийских войсках, я вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, что свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса", — написал Кастрикин в исковом заявлении. Там же он отметил, что не располагает знаниями и опытом, необходимыми для исполнения возложенных на него обязанностей, в силу чего такое назначение представляет угрозу для его жизни и жизни его подчиненных.

В суде мобилизованный добивается или перевода на должность по специальности, или освобождения от несения военной службы при невозможности исполнить первое требование.

Также в пресс-службе судов отметили, что на текущий момент в Петербурге насчитывается 14 исков, связанных с частичной мобилизацией. Лидером по их количеству оказался Красногвардейский районный суд.

Ранее стало известно об отказе петербуржца Михаила Мутыгуллина от попытки оспорить мобилизацию в суде. Причиной этого послужила отсрочка от призыва, полученная истцом.