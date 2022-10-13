Предприниматели Ленобласти собрали почти 30 миллионов рублей на помощь участникам СВО, заявил Дрозденко

Представители бизнеса перечислили в фонд "Ленинградский рубеж" немногим менее 30 миллионов рублей на закупку вещей для мобилизованных жителей Ленинградской области, подсчитали в региональной администрации.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, собранные средства предназначаются для централизованных закупок, которые проводятся по согласованию с конкретными воинскими частями и подразделениями. "По их спискам мы закупаем машины, генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги — все те бытовые вещи, которые необходимы ребятам на учениях, а потом и в зоне СВО", — заявил глава региона 13 октября.

Ранее Ленобласть направила мобилизованным три автомобиля УАЗ с грузом необходимых вещей. Всего предполагается закупить около 30 машин.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"