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Новости 16:51

Предприниматели Ленобласти собрали почти 30 миллионов рублей на помощь участникам СВО, заявил Дрозденко

фото ЗакС политика Предприниматели Ленобласти собрали почти 30 миллионов рублей на помощь участникам СВО, заявил Дрозденко

Представители бизнеса перечислили в фонд "Ленинградский рубеж" немногим менее 30 миллионов рублей на закупку вещей для мобилизованных жителей Ленинградской области, подсчитали в региональной администрации.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, собранные средства предназначаются для централизованных закупок, которые проводятся по согласованию с конкретными воинскими частями и подразделениями. "По их спискам мы закупаем машины, генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги — все те бытовые вещи, которые необходимы ребятам на учениях, а потом и в зоне СВО", — заявил глава региона 13 октября.

Ранее Ленобласть направила мобилизованным три автомобиля УАЗ с грузом необходимых вещей. Всего предполагается закупить около 30 машин.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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