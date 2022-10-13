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Новости 17:26

Москаленко призвал предпринимателей наладить связь с военкоматами

фото ЗакС политика Москаленко призвал предпринимателей наладить связь с военкоматами

Вице-губернатор Валерий Москаленко призвал работодателей наладить связь с военкоматом Петербурга, рассказал 13 октября "Деловой Петербург". Чиновник аргументировал это тем, что сведения о количестве призываемых предприятия получают от военкоматов, однако нередки случаи, когда компания, военкомат и сами сотрудники рассеяны по разным районам города.

По словам Москаленко, связь с военкоматом нужна для того, "чтобы понимать, что происходит и будет происходить по персоналу".

"Это касается абсолютно всех. У нас нет предприятий, которые на 100% освобождены от мобилизации или имеют, условно, бронь. Речь идёт о том, что вы должны направить своих представителей в военкоматы и наладить прямой диалог по своим людям, вне зависимости от того, где они проживают", — призвал Москаленко.

Также вице-губернатор заявил, что частичная мобилизация ведется "стандартным веерным способом" — по месту регистрации или прописки гражданина.

Ранее стало известно о том, что в суды Петербурга поступило уже 14 дел по поводу частичной мобилизации. Одно из них связано с требованием истца назначить его в соответствии с имеющейся военной специальностью либо же освободить его от военной службы.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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