Депутат Останина предложила регистрировать блогеров в Минюсте

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила 13 октября с рядом предложений относительно жизни блогеров в России. Своими идеями парламентарий поделилась в ходе всероссийского собрания социальных блогеров.

Выступая перед собравшимися, Останина заявила о необходимости создания этического кодекса блогера по образу кодекса профессиональной этики российского журналиста. Кроме того, по ее мнению, следует учредить специальные удостоверения блогеров, а им самим проходить регистрацию в Министерстве юстиции.

"Давайте и мы с вами подумаем, с одной стороны, о разработке такого этического кодекса, а с другой стороны — о создании и юридическом оформлении сообщества вашего блогерского с регистрацией в Министерстве юстиции, с выдачей удостоверений, которые защищали бы и вас, блогеров", — приводит слова Останиной "Парламентская газета".

Депутат назвала важным вопросом достоверность и верифицируемость транслируемой блогерами информации. Попутно она поведала собравшимся о готовности своих коллег предоставлять блогерам информацию о законодательной и нормативной базе, чтобы те могли рассказать о ней подписчикам, и попросила блогеров доносить проблемы их аудитории до депутатов.

На прошлой неделе Останина высказалась в пользу появления курсов начальной военной подготовки в школах. По мнению парламентария, они бы оказались гораздо полезнее для учеников, чем, например, секс-просвет.

Фото: duma.gov.ru