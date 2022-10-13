В Карелии семьям мобилизованных выплатят по 50 тысяч рублей на ребенка

Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 октября подписал распоряжение о финансовой помощи, адресованной семьям мобилизованных граждан. В пакет принятых мер вошла выплата в размере 50 тысяч рублей, которая полагается несовершеннолетним детям мобилизованных мужчин, включая тех, что родились уже после призыва.

Те же деньги получат дети, учащиеся на очных отделениях вузов и находящиеся в возрасте не старше 23 лет. Наконец, по 50 тысяч рублей единовременно выплатят беременным женам мобилизованных, срок беременности которых на момент призыва должен составлять не менее 22 недель.

"Сейчас Минсоцзащиты определяет перечень необходимых документов. Обратиться за выплатой нужно будет в центры социальной работы по месту жительства", - добавил глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что накануне в Псковской области утвердили единовременные выплаты по 50 тысяч рублей для самих мобилизованных.

фото: Артур Парфенчиков / ВКонтакте