Пиотровский рассказал о возвращении домой 37 ошибочно мобилизованных петербуржцев

По состоянию на вечер 13 октября в Петербурге отменили 37 решений о частичной мобилизации, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. Чиновник уточнил, что сообщения о нарушениях при наборе горожан для участия в СВО поступают на личную страницу губернатора Александра Беглова, на горячую линию 122 и иными способами.

"На сегодняшний вечер домой отправились 37 человек", — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Двумя днями ранее Пиотровский поведал о единовременных выплатах, положенных мобилизованным и добровольцам из Петербурга. По его словам, первые средства были переведены еще на прошлой неделе.